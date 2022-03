Reuttener Lehrlinge können aus dem Vollen schöpfen

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist in allen Branchen spürbar. Speziell die hohe Frauenarbeitslosigkeit während der Krisenmonate ist stark gesunken und liegt mit einer Quote von 2,1 % deutlich unter jener der Männer. Der Grund: Viele Frauen arbeiten in der Gastronomie und im Dienstleistungsbereich und profitieren von den positiven saisonalen Effekten. „Dennoch sind Frauen am Arbeitsmarkt nach wie vor benachteiligt. Die Teilzeitquote der Frauen und die Einkommensunterschiede sind hoch. Die Erwerbsquote der Frauen im Bezirk Reutte liegt unter dem Landesschnitt“, kommentiert AMS-Geschäfsstellenleiterin Karin Lutz mit Blick auf den „Frauenmonat März“.