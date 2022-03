Freeride World Tour: Spektakuläre Stunts vom Wildseeloder

Die Freeride World Tour macht von 15. bis 20. März zum 13. Mal Station in Fieberbrunn.

Fieberbrunn – Wie berichtet, ist Fieberbrunn in diesem Jahr erstmals Teil der Finals der Freeride World Tour (FWT): Im Pillerseetal und schließlich im Schweizer Verbier geht es bei zusätzlichen Punkten und zwei Durchgängen pro Contest-Tag um die Weltmeisterschaftstitel. Die Wiener Snowboarderin und Ex-Weltmeisterin Manuela Mandl konnte sich als Dritte für die Final-Events qualifizieren.

Während es für die weltbesten Freerider also am 15. März ans Eingemachte geht, können die Besucher im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn eine abwechslungsreiche Woche rund um den Freeride-Sport genießen: Zum Kick-off der Freeride-Woche führt Moderator Stefan Steinacher am Montagabend, 14. März, einen Talk mit hochkarätigen Gästen aus der Sportszene, unter anderem mit Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg. Der Freeride Talk Tirol findet um 20 Uhr im TUI Blue statt und wird auch live im Internet übertragen.