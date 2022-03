Erste Frau an der Spitze: Karin Seiler wird neue Chefin der Tirol Werbung

Innsbruck – Die Entscheidung ist gefallen: Karin Seiler, aktuell noch Chefin des Innsbruck Tourismus, wird die neue Geschäftsführerin der Tirol Werbung. Beim abschließenden Hearing am Dienstagabend setzte sie sich gegen ihre letzten drei weitere Mitbewerber durch. Insgesamt waren 30 Bewerbungen um den Posten eingegangen.

Florian Phleps hatte Anfang Februar bekannt gegeben, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen als Geschäftsführer der Tirol Werbung zurückziehe. Karin Seiler war zuvor Geschäftsführerin im Tourismusverband Pitztal und bereits Marketing-Chefin in der Tirol Werbung.

Die 50-Jährige ist die erste Frau an der Spitze einer Landestourismusorganisation. Sie empfinde es als "Privileg", die Tirol Werbung künftig anzuführen, sagte Karin Seiler.

"Nach den großen Herausforderungen für die Tiroler Tourismuswirtschaft braucht es an der Spitze der Tirol Werbung eine starke Führungspersönlichkeit, die Kontinuität und Stabilität gewährleistet", sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zur Entscheidung. Mit Karin Seiler habe man eine ausgewiesene Tourismus- und Kommunikationsexpertin mit internationaler Erfahrung gewinnen können.

Auch Josef Margreiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding, unter dessen Dach sich die Tirol Werbung befindet, zeigte sich zufrieden. "In den aktuell bewegten und belastenden Zeiten war es wichtig, die zentrale Führungsposition in unserer Unternehmensgruppe so rasch als möglich zu besetzen. Das ist gelungen und wir sind dankbar, dass der Wechsel bereits mit Mai erfolgen kann.“