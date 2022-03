Stichwahl um den Bürgermeister-Job: Die Spannung in Natters steigt

Natters – Blumen und Kochlöffel für die potenziellen Wähler. In Natters starten Anna Koch und Marco Untermarzoner in die finalen Wahlkampftage vor der Stichwahl.

Bürgermeisterkandidatin Koch (Bürger:innenliste) hat mittlerweile dazugelernt. „Bei den Hausbesuchen ist es wichtig, den Leuten zuzuhören und sie erzählen zu lassen, was ihnen wichtig ist“, sagt die 51-Jährige. In der ersten Runde, also vor der Gemeinderatswahl am 27. Feber, habe sie zu viel über ihr Wahlprogramm gesprochen und zu sehr auf Diskussionen gesetzt. Ihre Vorbehalte gegenüber den Hausbesuchen hat sie abgelegt.