Real Madrid setzt gegen Paris auch auf den "Geist von Juanito“

Im Hinspiel stand jedenfalls nur ein wirkliches Schwergewicht im Ring: PSG dominierte bei 58:42 Prozent Ballbesitz die Partie, schoss achtmal aufs Tor und ließ selbst keinen Schuss zu. Ein Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit, skrupellos und faszinierend finalisiert von Kylian Mbappé, sicherte PSG den knappen Sieg. „Er ist der beste Spieler in Europa“, adelte Real-Trainer Carlo Ancelotti den Wunderknaben, Mbappé sei „nicht zu stoppen“. Am Montag nun viel Aufregung – letztlich wohl um nichts: Mbappé, der seit Monaten mit einem Wechsel nach Madrid in Verbindung gebracht wird und nach seinem Goldtor bereits Interviews auf Spanisch gab, soll im Training eine Blessur erlitten haben. Die Reise nach Madrid machte er aber mit.

Die letzte europäische „Remontada“ in Weiß ist aber schon ein wenig her. Nachdem die „Königlichen“ in der Saison 2015/16 überraschend 0:2 in Wolfsburg unterlegen waren, kündigte Reals damaliger Juanito-Erbe, Cristiano Ronaldo, drei Tore an. Real stieg tatsächlich mit 3:0 und einem Ronaldo-Hattrick auf. Und was folgte danach? Richtig, drei Champions-League-Titel in Serie.