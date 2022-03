„Kings of Leon“ beenden die Wintersaison in Ischgl

Die US-amerikanische Rockband „Kings of Leon“ gibt am 30. April das finale Konzert zur Wintersaison in Ischgl. © TVB Paznaun-Ischgl

Ischgl – Ischgl – Im US-Bundesstaat Tennessee vor 22 Jahren gegründet, haben Kings of Leon inzwischen weltweit mehr als 20 Millionen Alben und fast 40 Millionen Singles verkauft. Beim Konzert am 30. April zum Saisonfinale in Ischgl wird die mehrfach mit Platin und Grammys ausgezeichnete Rockband Songs aus ihren insgesamt acht Alben zum Besten geben. Stilistisch angesiedelt sind Kings of Leon zwischen „Southern Rock“ und „Alternative Rock“. Mit dem Debütalbum „Youth and Young Manhood“, das 2003 veröffentlicht wurde, machte sich die Band auch außerhalb Amerikas einen Namen. Sie tourte als Vorgruppe u. a. mit U2 oder The Strokes sowie mit Bob Dylan.

Kings of Leon sind für „mitreißende Live-Auftritte bekannt. Sie waren Headliner auf den größten und renommiertesten Festivals der Welt, darunter Glastonbury, Coachella, mehrere Lollapaloozas, Roskilde, sowie Rock im Park, Nova Rock und St. Gallen, um nur einige zu nennen“, ist in der Biografie der Musiker nachzulesen.

Voriges Jahr haben die Kings das Album „When You See Yourself“ herausgebracht. „Auch wenn Musikexperten sagen, ihre wilden Jahre seien vorbei: Die Band um Caleb Followill, den Sänger mit der gefühlvollen Stimme, zieht ihr Publikum in den Bann wie eh und je“, heißt es in der Veranstalter-Mitteilung. „Schließlich reden wir hier von vielfachen Grammy-Gewinnern.“

Beim legendären „Top of the Mountain Closing Concert“ am Samstag, 30. April, Beginn um 13 Uhr auf der Idalp-Bühne, wird die Rockband – nach fünf Jahren Österreich-Pause – ausgewählte Songs aus ihrem Repertoire zum Besten geben. Das Konzertticket ist im Tagesskipass inkludiert, den es ab 125 Euro zu kaufen gibt. Weitere Infos dazu auf www.ischgl.com

Zuvor findet in Ischgl die Event-Reihe „Spring Blanc“ statt, bei der unter anderem Simply Red und Max Mutzke auftreten werden. „Alle angekündigten Veranstaltungen werden vorbehaltlich der Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Coronavirus-Pandemie durchgeführt“, teilen die Veranstalter mit.

Am Sonntag, 1. Mai, wird die Silvretta Arena Ischgl-Samnaun ihre Lifte und Pisten schließen. (TT)