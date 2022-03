Kraft knabbert am eigenen Skiflug-Weltrekord

Vikersund – Den 18. März 2017 wird Stefan Kraft nie mehr aus seinem Gedächtnis streichen. Auf der Skiflugschanze in Vikersund (NOR) landete der ÖSV-Adler damals bei 253,5 Metern, stellte einen neuen Skiflug-Weltrekord auf und verewigte die Zahl auf seiner Kappe. Eine Bestmarke für die Ewigkeit? Die Weitenjagd auf dem Monster-Bakken in Norwegen beginnt dieser Tage erneut.