Mandatsgewinn freut die Außerferner JVP

Holzgau – Klimaschutz, leistbares Wohnen oder Bildung sind nur einige der Themen, die vorrangig die junge Generation betreffen. „Vor allem in den Gemeinden können wir zukunftsfähige Lösungen dafür entwickeln“, ist der Holzgauer Bürgermeister und Obmann der Jungen Volkspartei (JVP) im Bezirk Reutte überzeugt. Florian Klotz, der bei den Bürgermeisterwahlen im Amt bestätigt wurde, war bisher der einzige Gemeinderat aus den Reihen der JVP im Außerfern. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist er seit den Wahlen los – ein „Verlust“, den Klotz wohl gerne erleidet, denn in den nächsten sechs Jahren werden sich drei Mitglieder der JVP in den Kommunen einsetzen. Neben Klotz ziehen JVP-Bezirksgeschäftsführer Pascal Winkler in Lechaschau und Lukas Guem (JVP-Finanzreferent) in Breitenwang in die jeweiligen Gemeinderäte ein.