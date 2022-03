Ex-Spitzendiplomat Petritisch: „Diplomatie darf nie enden“

Anfang Februar versuchte Frankreichs Präsident Macron Kremlchef Putin von einem Krieg abzuhalten. Er ist gescheitert, will aber nicht aufgeben.

Innsbruck – Wolfgang Petritsch sprach Dienstagabend im Rahmen der Christoph Probst Lecture an der Universität Innsbruck auch über den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine, der die Säulen der europäischen Friedensordnung erschüttert. Und betonte im Gespräch mit der TT, dass die Suche nach diplomatischen Lösungen auch in diesem Krieg nie enden darf.

Sehen Sie als Spitzendiplomat, der in zahlreichen internationalen Krisen schon vermittelt hat, inmitten des Angriffskriegs auf die Ukraine noch einen Ausweg? Gibt es noch die Chance für Diplomatie?

Wolfgang Petritsch: Ich erinnere mich noch an das letzte Gespräch mit dem früheren jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic in Belgrad wenige Stunden vor dem Beginn der NATO-Intervention im März 1999. Der hatte damals schon mit allem abgeschlossen. Und hier orte ich eine große Gefahr auch in diesem Krieg. Noch dazu, da im Gegensatz zu Jugoslawien Russland eine Atommacht ist. Wenn sich Russlands Präsident Putin ganz ins Eck gedrängt fühlt, steigt die Gefahr, dass die Eskalation aus dem Ruder läuft.