ÖBB bieten am Bahnhof Lienz „Rail & Drive“ an

Lienz – Mit dem Zug ankommen und direkt am Bahnhof in ein Leihauto umsteigen: Das ist ab sofort auch am neuen Lienzer Bahnhof möglich. Das Programm heißt „Rail & Drive“ und ist ein Carsharing-Angebot der ÖBB. Hier stehen vier Fahrzeuge zur Wahl, zwei VW Golf, ein VW Caddy und ein Golf Variant. Die Fahrzeuge befinden sich am Park-&-Ride-Parkplatz im Bereich der historischen Drehscheibe. In nächster Zeit sollen auch E-Autos zum Verleih bereitstehen. Das Abholen und Zurückgeben der Autos ist jederzeit möglich.