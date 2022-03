750-Jahr-Jubiläum in Kitzbühel geht in die Verlängerung

Vom 1. bis 3. April findet die Uraufführung von „Aufschnaiter – Ein musikalisches Dokudrama“ statt. Dabei rückt ein großer, aber wenig bekannter Sohn der Stadt in den Mittelpunkt. Es dreht sich in dem Stück um den 1664 in Kitzbühel geborenen und aufgewachsenen Benedikt Anton Aufschnaiter. Ein Barockkomponist, der von Kitzbühel aus nach Wien und letztlich nach Passau zog und dort am bischöflichen Hof als Kapellmeister und Hofkomponist wirkte.