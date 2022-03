Patriarch Kyrill verspielt rund um Krieg in Ukraine letzte Glaubwürdigkeit

Kyrill hat sich bisher nicht direkt zum Krieg geäußert, sondern nur mit kryptischen Aussagen über einen "metaphysischen Kampf", sich "auf der Seite des Lichts zu positionieren", die als Rechtfertigung der militärischen Aggression gelesen werden können. Warum sich Kyrill so verhält, ist laut Winkler schwer zu beurteilen. "Vielleicht ist er angehalten, sich in der Öffentlichkeit nicht zu äußern. Grundsätzlich stimmt er wohl mit Putin überein, dass die Ukraine zu Russland gehört", sagte der Experte. Er verwies diesbezüglich auch auf die engen Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Russland. Die russische Orthodoxie nenne es eine "Symphonie von Staat und Kirche".

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs sprechen sich unterdessen laut einer Umfrage 63 Prozent der Ukrainer für eine Trennung der Ukrainisch-orthodoxen Kirche vom Moskauer Patriarchat aus. Wie das Meinungsforschungsinstitut Rating am Donnerstag in Kiew mitteilte, befürworten auch 52 Prozent der Gläubigen dieser Kirche, die dem Moskauer Patriarchen Kyrill untersteht, einen solchen Bruch; 13 Prozent von ihnen seien dagegen. Das Institut befragte nach eigenen Angaben am 8. und 9. März 1.200 Erwachsene in allen ukrainischen Bezirken mit Ausnahme des Donbasses und der Krim. (APA)