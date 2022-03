Die maximale Ausbeute: Gegen Ried gab es neun Punkte zu bejubeln

Die U16-Akademie schlug Ried gestern in der Reichenau mit 3:1.

Innsbruck – „Alle Neune“, lautet nach dem perfekten Wurf der Jubelschrei auf der Kegelbahn. Die Schützlinge der Tiroler Fußballakademie hätten gestern in dieselbe Kerbe schlagen können. Schließlich gewannen die drei Teams der Talenteschmiede ihre Nachtrags-Heimspiele gegen Ried – und fuhren neun Punkte ein.

U18: In Abwesenheit des fehlenden Chefbetreuers Andreas Spielmann (krank) übernahm Neo-Co-Trainer Johannes Eichinger die volle Verantwortung. Als Reaktion auf die 1:7-Niederlage gegen Sturm Graz wollte der 22-Jährige den 2:1-Heimerfolg nicht verstanden wissen: „Es war einfach das nächste Spiel. Der Gegner hat anders gespielt als erwartet, aber die Jungs haben sich schnell auf Ried eingestellt.“

U15: Mit seinem Treffer (72.) sicherte Jakob Wanker den Jüngsten beim 3:2-Triumph den ersten vollen Erfolg im Jahr 2022. Drei Siege waren dem Trio in dieser Saison erst einmal geglückt – am 30. Oktober in Klagenfurt. (dale)