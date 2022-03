„Adern" aus Schwaz: Tiroler Tag auf großer Wiener Bühne

Wien, Innsbruck – Von so einem Start ins berufliche Herzensfach kann man als junger Mensch zumeist leider nur träumen. Der Traum von Lisa Wentz aus Schwaz in Tirol nimmt am Sonntagabend jedoch reale Formen an. Wentz’ Theaterstück „Adern“ wird an prominenter Wiener Stelle uraufgeführt: am Akademietheater in der Lisztstraße, der bekannten Außenstelle des Burgtheaters.