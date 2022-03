Nach 44 zerkratzten Autos 40 Monate Gefängnis für Tiroler

Der Fall hatte Ende des letzten Jahres für Aufsehen gesorgt. 37 Fahrzeuge waren am 2. November in der Reichenau zerkratzt oder teils noch massiver beschädigt worden. Schadensmeldungen aus anderen Stadtteilen trafen in den nächsten Tagen ein. Über Zeugenhinweise und einschlägige Vorstrafen konnte die Innsbrucker Polizei den Täter letztlich ausforschen. Vor der Polizei hatte sich der 43-Jährige zu den Beschädigungen teils geständig gezeigt. Motiv: Frust und Streit. Beim Prozess am Landesgericht wegen Sachbeschädigung wollte der Angeklagte jedoch vom Geständnis nichts mehr wissen und verkündete lautstark, dass er nur ein Auto beschädigt habe. Dies wohl angesichts des Schadensbetrages: 73.227 Euro hatte Staatsanwalt Markus Grüner errechnet. Das Gericht hielt sich indes an die Anklage zum Geständnis: Zwei Jahre Gefängnis setzte es für das Zerkratzen der Autos. Dazu wurden Strafnachsichten von insgesamt 16 Monaten Haft widerrufen. Nicht rechtskräftig: Gegen insgesamt 40 Monate Haft beriefen Verurteilter und Staatsanwalt umgehend.