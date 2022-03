Iran: Gutes und dauerhaftes Atomabkommen in Reichweite

Teheran – Der iranische Außenminister, Hossein Amir-Abdollahian, hat am Freitag trotz aller Schwierigkeiten eine Einigung im Atomabkommen mit den USA in Aussicht gestellt. "Die Bemühungen um ein gutes und dauerhaftes Abkommen gehen weiter. Es ist in Reichweite, wenn die USA realistisch und konsequent handeln", schrieb der Minister auf Twitter. Nicht die einzelnen Parteien könnten das Endergebnis bestimmen, eine gemeinsame Anstrengung sei notwendig, so Amir-Abdollahian.