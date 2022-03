Salzburg stellte im Viertelfinale dank Lebler auf 2:0

Wien – Titelfavorit Salzburg hat im Viertelfinale der ICE Hockey League gegen Znojmo auch die zweite Partie gewonnen. Die Bullen siegten am Freitag auswärts 3:2, Matchwinner war Brian Lebler mit zwei Toren im Schlussdrittel. Die Auftaktbegegnung hatte Salzburg 3:1 gewonnen, die nächste am Sonntag geht dann wieder in der Mozartstadt über Bühne.