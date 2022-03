Škoda Enyaq Coupé: Scharfer Tscheche elektrisiert

Porto Ercole – Mit dem Enyaq iV brachte Škoda das erste SUV des Volkswagen-Konzerns auf der eigens für Elektrofahrzeuge entwickelten MEB-Plattform (Modularer Elektrifizierungsbaukasten) auf den Markt. Jetzt folgt die elegante Coupé-Version des im Škoda-Stammwerk im tschechischen Mladá Boleslav produzierten Stromers. Den Anfang macht gleich die scharfe RS-Version mit 299 PS Systemleistung, einem maximalen Drehmoment von 460 Newtonmetern und Allradantrieb. Die beiden Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse beschleunigen die elektrische Fuhre in gerade einmal 6,5 Sekunden von null auf 100 km/h.

Das Coupé verfügt über weiterentwickelte Assistenzsysteme, die online auf anonymisierte Daten anderer Verkehrsteilnehmer zugreifen, um noch präziser arbeiten zu können. Das Augmented Reality Head-up-Display zeigt zusätzlich zu den bekannten Informationen jetzt auch Richtungspfeile des Navigationssystems in einem eigens dafür vorgesehenen Feld an.

Neben der Sportversion RS wird das Coupé in noch zwei weiteren Leistungsstufen angeboten, als heckgetriebener Enyaq Coupé iV 80 mit 204 PS und als 80x mit 265 PS und Allradantrieb. Die Energie liefert bei allen Varianten eine 82-kWh-Batterie, die für eine Reichweite von über 500 Kilometern sorgt. Dank ihrer Schnellladefähigkeit kann sie mit Gleichstrom in 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufgeladen werden bzw. in sieben Minuten 100 Kilometer an Reichweite dazugewinnen. Die maximale Ladeleistung konnte gegenüber dem herkömmlichen SUV um zehn kW auf 135 kW gesteigert werden. Mit Wechselstrom benötigt man etwas mehr Geduld, es kann jedoch damit mit bis zu elf kW bequem zu Hause über Nacht geladen werden.