Ford Mustang: Der V8-Sportler mutiert zum Vollzeit-Stromer

Inzing – Schon lange vor seinem Verkaufsstart war der Ford Mustang Mach-E in aller Munde. Manche waren einfach nur entsetzt darüber, dass ein anderer – noch dazu ein Stromer – als der echte Ford Mustang diesen Namen tragen darf. Andere konnten es kaum erwarten, den neuen Saubermann aus dem Hause Ford live zu sehen. Wir gehörten definitiv zur zweiten Gruppe und freuten uns riesig, als wir den Ford Mustang Mach-E auf der Liste der Testwagen erblickten.

Als der Mach-E das erste Mal vor uns stand, waren wir richtig beeindruckt. Zu oft gehen derartige Imagewechsel in die Hose, doch Ford hat es aus unserer Sicht geschafft, die typischen Mustang-Gene auf ein modernes SUV mit Elektroantrieb zu übertragen, denn sind wir ehrlich: Wer interessiert sich heute wirklich noch für ein hochgezüchtetes Sport-Coupé?

Vor allem die Front und das Design der Heckleuchten lassen seine Abstammung erkennen. Dank der abfallenden Dachlinie bleibt auch – zumindest optisch – der coupéhafte Charakter erhalten. Allerdings schwebt der Allerwerteste jetzt deutlich höher über dem Asphalt und man kann den E-Mustang jetzt über vier Türen besteigen. Apropos: Das ist gar nicht mehr so einfach! Zum Öffnen muss man entweder „oldschool“ den Funkschlüssel zur Hand nehmen oder man verlässt sich auf die Handy-Erkennung via Bluetooth. Das reicht übrigens auch zum Starten des Mach-E. Wem das noch nicht cool genug ist, der kann den Mustang mittels PIN-Code entsperren.

Mindestens genauso sophisticated geht es im Innenraum des hochbeinigen Mustangs weiter. Wir werden von einem riesigen Touchscreen in Empfang genommen, dessen Software sich auch ohne vorheriges Studium der Anleitungen bedienen lässt. Das ist auch gut so, denn immerhin wird darüber – von der Sitzheizung über die Sitze bis hin zur Beleuchtung – alles gesteuert. Das einzige analoge Bedienelement ist die Lautstärkeregelung. Abgesehen von der modernen Bedienung darf man sich über reichlich Platz, zahlreiche Ablagen, samt induktiver Ladeschale für sein Smartphone, und eine hochwertige Verarbeitung freuen.

Und wie fährt er sich? Angeboten wird der Ford Mach-E wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb und einer Standard- oder Extended-Batterie. In unserem Fall war der große Akku verbaut und die Kraft wurde über alle viere auf die Straße verteilt. Derart konfiguriert, verfügt der Elektro-Mustang über 258 kW (351 PS) und liefert aus dem Stand ein maximales Drehmoment von 580 Nm. Dank des Allradantriebs wird die Kraft auch auf die Straße gebracht und man schafft es auch nicht, den Grenzgänger aus der Fassung zu bringen. Dass der Standard-Sprint unter sechs Sekunden absolviert werden kann, wollen wir hier auch noch erwähnen. Ebenso wie die Tatsache, dass bei maximal 180 km/h Schluss ist. Die Beschleunigung ist für ein Elektroauto nicht einmal spektakulär schnell, doch es wird einem auch nicht gleich schlecht, wenn man einmal beherzter ans Werk geht.

Zudem fällt die Abstimmung – wie es sich für einen Mustang gehört – auch recht sportlich aus. Die direkte Lenkung und die tolle Straßenlage verleihen ihm auf jeden Fall in Kombination mit der satten Federung und den atemberaubenden Fahrleistungen ein sehr sportliches Feeling.

Kommen wir zum Wichtigsten: der Ladezeit und der Reichweite. Bei Temperaturen um die null Grad konnten wir realistische 300 Kilometer erzielen. Der Vollständigkeit halber müssen wir erwähnen, dass uns die sportliche Abstimmung zu einer nicht ganz so vernünftigen Fahrweise verleitet hat. Wer auf eine 150-kW-Ladestation zurückgreifen kann, der lädt den Mach-E in 45 Minuten (10 %–80 %), am 22-kW-Lader verbringt man dann doch um die neun Stunden. Und dann wäre da noch der Preis: 64.200 Euro braucht man (vor Förderungen) für unseren Testwagen.