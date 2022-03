Mazda sucht sich neue Flaggschiffe

So dürfte die jüngste Enthüllung, der CX-60, keine Überraschung darstellen. Auf den ersten Blick ist das Modell als Sport Utility Vehicle einzuordnen, allerdings als eine Nummer größer als der hierzulande wohlgelittene CX-5. Mit einer Länge von knapp 4,75 Metern ist er im Revier der mittelgroßen SUV angesiedelt. Wenn er im Herbst an den Start geht, dann darf er nicht nur mit einer neuen Plattform für sich werben, sondern auch mit einer neuen, für Mazda bisher untypischen Antriebsart: mit Plug-in-Hybridtechnik. Ein 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner und ein Elektromotor leisten zusammen 327 PS und erlauben es dem Modell, rein elektrisch mehr als 60 Kilometer weit zu fahren – so stellt es zumindest der Hersteller in Aussicht. Der Normverbrauch beträgt hierfür lediglich 1,5 Liter je 100 Kilometer. Nach dem Marktstart wird Mazda neue Aggregate nachreichen, und zwar spezielle Reihensechszylinder-Triebwerke.