Kristoffersen gewann RTL in Kranjska Gora, Odermatt die Kugel

Kranjska Gora – Der Norweger Henrik Kristoffersen hat am Samstag den Weltcup-Riesentorlauf der Männer in Kranjska Gora vor den Ex-Aequo-Zweiten Lucas Braathen (NOR) und Marco Odermatt (SUI/je +0,33 Sek.) gewonnen. Stefan Brennsteiner landete an der fünften Stelle (+0,77), Manuel Feller wurde Neunter (+1,51). Der zur Halbzeit führende Franzose Alexis Pinturault fiel auf Platz elf zurück. Odermatt steht damit vorzeitig als Disziplinsieger fest.