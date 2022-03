Renault Austral: Kompakt-SUV ohne Diesel

Im vierten Quartal des laufenden Jahres ist es so weit, dann kommt der Kadjar-Nachfolger Austral in den Handel.

Paris – Der neue Renault Astral kann zumindest die optische Verwandtschaft zum Mégane E-Tech kaum verleugnen. Der schachbrettartig geformte Kühlergrill, die flache Fronthaube, das Lichtdesign, aber vor allem die recht hohe Gürtellinie mit den daraus resultierenden relativ kleinen Seitenscheiben lassen präzise erahnen, wie die neue Renault-Familie aussehen wird. Technisch allerdings ist beim Austral – der Name kommt aus dem Lateinischen und steht für „südlich“ – einiges anders als beim ebenfalls neuen Mégane. So teilt er seine Gene mit dem Nissan Qashqai, in Form der CMF-CD-Plattform. Diese Plattform lässt auch keine reinen Elektroautos zu, auch Allrad-Antrieb ist nicht leicht zu verwirklichen.