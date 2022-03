Kultur-Öffnung: Für Tiroler Interessensvertreter „fast zu schnell"

Denn obwohl in schwierigen Lockdown-Zeiten und danach das „Bekenntnis von Land und Bund zur Kultur und auch finanzielle Unterstützung da gewesen ist", blieben bei den Kulturschaffenden aktuell auch „viele Fragezeichen übrig", sagte Crepaz, die auch künstlerische Leiterin des Osterfestivals Tirol ist. „Was passiert beispielsweise, wenn die Hälfte des Festival-Teams ausfällt", gab sie unter anderem zu bedenken.

Dazu käme natürlich eine grundsätzliche „Müdigkeit" nach so langen Pandemie-Zeiten, die sich mit Unsicherheit verbinde, so Crepaz. „Was nach den jetzigen Öffnungen beispielsweise im Herbst passiert, weiß ja niemand", strich sie heraus. Unklare Verordnungen – so sei die ursprüngliche Verordnung für die Corona-Schutzmaßnahmen mehr als „siebzigmal umgeschrieben worden" – erhöhten diese Unsicherheiten noch weiter, hielt die TKI-Vertreterin fest.