Liensberger gewinnt wie im Vorjahr den Weltcup-Slalom von Aare

Aare – Die Vorarlbergerin Katharina Liensberger hat am Samstag im alpinen Weltcup-Slalom von Aare ihren Vorjahressieg wiederholt. Die Olympia-Zweite verbesserte sich im zweiten Durchgang von Halbzeitrang fünf an die Spitze, die Deutsche Lena Dürr fiel wie im Olympia-Torlauf nach Pausenführung erneut vom Podest.

"Es fühlt sich wirklich unglaublich an. Dass ich wieder ganz oben stehen darf, ist eine Riesenfreude bei mir", sagte Liensberger in einer ersten Reaktion im ORF. Und über ihre Leistung im zweiten Durchgang: "Ich wollte alles geben. Ich habe gewusst, es wird nicht leicht. Es bis ins Ziel durchziehen, das war meine Taktik, 'all in' zu gehen." Im Disziplin-Weltcup ist die 24-Jährige vor dem letzten Saison-Slalom Dritte.