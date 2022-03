Keith Richards macht Hoffnung auf Europa-Tour der Rolling Stones

Die britische Rockband hatte bereits mit einem am Freitag auf Twitter veröffentlichten Kurzvideo Spekulationen um eine Europa-Tournee genährt. Das Filmchen zeigt Europa aus dem Weltall betrachtet; an mehreren Orten taucht in der Animation das berühmte Zungen-Logo der Rolling Stones auf. Die Band kommentierte das Video nur mit dem kurzen Text "Can't you hear me knocking". So lautet auch der Titel eines Stones-Songs, mit dem das Video musikalisch unterlegt ist.