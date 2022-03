Waldbrand in Pinswang lodert weiter: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Pinswang – Der Kampf gegen den Waldbrand in Pinswang ging auch am Sonntag weiter. Nach Angaben der Leitstelle Tirol standen und stehen 17 Feuerwehren am Schwarzenberg im Einsatz. Unterstützt werden die Männer und Frauen von fünf Löschhubschraubern. Nachdem nach Einbruch der Dunkelheit am Samstag die Löscharbeiten eingestellt werden mussten, hielt eine Abordnung der Feuerwehr über Nacht Brandwache. Den Flammen Herr zu werden, war schier unmöglich: Hunderte Glutnester waren über die ganze Flanke des Schwarzenberg verteilt. Wind fachte die Glutnester immer wieder an, Flammen loderten auf und breiten sich im extrem trockenen Wald weiter aus.