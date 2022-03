Nach Pech und Pannen: Skisprung-Ass Kramer holte erstmals Gesamtweltcup

Oberhof – Die saisonale Fahrt auf der emotionalen Hochschaubahn endet für Sara Marita Kramer doch noch mit einem großen Hoch. Gut einen Monat, nachdem für die Überfliegerin mit dem corona-bedingten Verpassen der Olympischen Spiele eine Skisprung-Welt zusammengebrochen war, fixierte sie am Samstag in Oberhof vorzeitig den Titel als beste Skispringerin der Saison 2021/22. Die 20-jährige Salzburgerin ist erstmals Gesamtweltcup-Siegerin.

"Es bedeutet mir sehr viel. Das ist der perfekte Abschluss für die Saison. Es war am Anfang der Saison mein Ziel und dann bin ich richtig gut skigesprungen. Da hat sich die harte Arbeit ausgezahlt", freute sich Kramer im ORF-TV-Interview. Natürlich hätte sie es sich zum Schluss noch anders gewünscht, meinte die Perfektionistin zum sechsten Rang. "Aber ich habe den Gesamt-Weltcup gewonnen und das war mein Traum."

"Vor dem Wochenende wollte ich es einfach noch nicht aussprechen, weil ich habe es schon öfters erlebt, dass wenn man es ausspricht, es dann genau anders kommt." Doch nun sei die Last von den Schultern herunten. "Das mit Olympia, das spürt man mental, man spürt die Leere, aber dass sich der Gesamt-Weltcup ausgegangen ist, macht das Ganze wieder gut", sagte Kramer, die von einem Besuch ihrer Familie überrascht wurde. "Dass man solche Momente gemeinsam feiern kann, weiß ich sehr zu schätzen."

Sieben Jahre nach Daniela Iraschko-Stolz holte Kramer nun also Überfälliges nach. Nach Pleiten, Pech und Pannen lief für Kramer in der Summe einer ganzen Saison alles perfekt - in ihren 17 Einzelbewerben stand sie elfmal auf dem Stockerl, sieben Mal davon ganz oben.