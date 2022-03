AVL-Viertelfinale: Tiroler Vollgas nach Fehlstart und ein Corona-Schock

Innsbruck – „Das erste Spiel ist Geschichte, alles, was jetzt zählt, ist das Heute“, sagt VC-Tirol-Trainer Facundo Mornando vor dem zweiten Viertelfinale der Austrian-Volley-League – und wischt damit die klare 0:3-Niederlage von vergangener Woche in Salzburg vom Parkett.

Als Favoritinnen waren die Innsbrucker Grunddurchgangszweiten in die Best-of-three-Serie gestartet, mit Eigenfehlern, vor allem zum jeweiligen Satzende, aber an Salzburg (Grunddurchgangs-7.) gescheitert. Zudem hatte man zwei Corona-bedingte Ausfälle, darunter Mittelblockerin Maya Wollin, zu verkraften. „Wir suchen keine Entschuldigungen. Salzburg hat ein gutes Team, das wussten wir“, stellt Morando klar.

Auch die zahlreichen Fans dort hätten die Gegnerinnen unterstützt, und so hofft der Argentinier, dass die Tiroler Zuschauer ebenso für die Revanche bereit sind, um ein drittes Spiel am Sonntag zu erzwingen: „Ich hoffe, es kommen viele in die Halle, das würde uns noch mehr beflügeln.“ Dabei findet aber auch Salzburg in Tirol Unterstützung: Co-Kapitänin Patricia Maros wuchs sportlich in Mils und beim VC Tirol auf, Trainer Ulrich Sernow coachte einst die Hypo-Männer.