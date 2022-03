Patscherkofelbahn durch technischen Defekt den ganzen Tag lahmgelegt

Am Sonntag soll die Patscherkofelbahn wieder normal in Betrieb gehen.

Innsbruck – Enttäuschte Skifahrer und ein „blutendes Geschäftsführerherz“. Als man am Samstag am frühen Vormittag die Patscherkofelbahn in Innsbruck in Betrieb nehmen wollte, blieben die Bildschirme schwarz. „Das ist, wie wenn man ein Auto starten kann, aber dann nichts sieht“, erklärte Geschäftsführer Adrian Egger.