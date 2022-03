Pferd warf in Kramsach Reiterin (49) ab und stieg ihr auf den Rücken

Kramsach – Eine erfahrene 49-jährige Reiterin wurde am Samstag bei einem Unfall in Kramsach schwer verletzt. Die Frau ritt gegen 16.40 Uhr ihr eigenes fünfjähriges Pferd auf dem von ihr und ihrem Mann gepachtetem Reitplatz. Das Tier wurde dabei von ihrem Mann (52) am Halfter geführt.