„Leitbild“-Projekt bringt Ministerin Schramböck unter Druck

Wien – Die NEOS haben eine interne Revision in allen Ministerien gefordert. „Wie lange wollen die Verantwortlichen von ÖVP und Grünen noch untätig zuschauen, wie Woche für Woche ein neues Ministerium in Verdacht gerät, Scheinstudien bei Ex-ÖVP-Ministerin Karmasin in Auftrag gegeben zu haben?“, fragte der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak.