„Berni, ich hab’s geschafft!“ – Erster Flüchtling mit Masters Degree

Bilal Jazairly mit Professoren bei seiner Sponsion. © Jochum

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck –„Man hört jeden Tag so viel Negatives, das hier ist eine schöne Geschichte.“ Erzählt wird sie von Bernhard Juchum aus Brixlegg, ehemaliger Touristiker und danach Lehrer in der Tourismusschule im Zillertal. Begonnen hat sie nach seiner Pensionierung mit dem Anruf eines Bekannten, eines ehrenamtlichen Helfers beim Freundeskreis Flüchtlingsheim St. Gertraudi: „Berni, du hast ja jetzt Zeit“, meinte er. Es ging darum, sich um eine Gruppe von Flüchtlingen – 15 Syrer und Iraker – in einem leerstehenden, abgelegenen Bauerngehöft zwischen Radfeld und Kufstein – einer Unterbringung, zu der Einheimische fragten, wie man dort überhaupt leben könne – zu kümmern.

Ich wünsche jedem, der die Bereitschaft hat, etwas aus sich zu machen, Menschen wie sie. Bilal Jazairly

Dort begann Juchum mithilfe eines ausgeliehenen Flipcharts und mit viel Improvisationstalent mit dem Deutschunterricht und wurde so bald zum „Kindergartenbetreuer für erwachsene Burschen“ für alle möglichen Anliegen, wie er meint. „Aber i hab ja an Daweil g’habt.“ Und dort fiel ihm bald ein besonders aufgeweckter junger Mann auf, Bilal Jazairly, ein Informatiker aus Damaskus mit abgeschlossenem IT-Studium. „Eines Tages sagte er zu mir: ,Berni, wenn ich einen positiven Bescheid bekomm’, würd’ ich so unheimlich gern hier studieren.‘“ Und Berni Juchum, der frühere Bereichsleiter für Destinationsentwicklung bei der Tirol Werbung mit dem nötigen Weitblick, fand eine Möglichkeit: „Am MCI gibt es einen IT-Masterkurs in Englisch, das Bilal natürlich beherrscht.“ Zwischen der mit Bravour bestandenen Aufnahmeprüfung und dem Anruf – „Berni, ich hab’s geschafft“ – vergingen nur zwei Jahre. „Voller Stolz hat er mich angerufen!“, erzählt Juchum.

Gemeinsam mit Berni Juchum bei Bürgermeister Georg Willi. © Stadt Innsbruck/D. Jäger

Noch mehr freute er sich darüber, dass sein Schützling „der erste Flüchtling in Österreich mit einem Masters Degree an einer Fachhochschule ist“. Das „Tüpfchen auf dem i“ sei dann ein weiterer Anruf gewesen: „Berni, was machst du morgen? Ich bekomm’ die österreichische Staatsbürgerschaft und möchte, dass du dabei bist.“ „Als ich den Bescheid bekommen hab’, war das für mich der bisher schönste, berührendste Moment im Leben“, sagt Bilal Jazairly. „Ich bin überzeugt, dass ich das nicht verdient habe, er wurde mir verliehen. Es ist eine große Ehre für mich. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen und die deutsche Sprache gelernt, ich respektiere die Kultur, es ist wie eine Wertschätzung für die Mühe, ein Teil dieser freien und friedlichen Gesellschaft zu werden.“ Niemand habe einen Anspruch darauf, „umso wertvoller ist es“.

Der junge Syrer kam 2015 nach Österreich. Er war geflüchtet, nachdem die Situation in seiner Heimat für ihn zu bedrohlich geworden war. Er hatte bei der NGO Roter Halbmond mitgearbeitet, doch dann kam der syrische Geheimdienst auf ihn zu und wollte die Namen aller, denen die Organisation geholfen hatte. „In Kriegszeiten gilt nur: Wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Es existiert keine neutrale Meinung. Ich konnte nicht dort bleiben, auch um meiner Familie keinen Schaden zuzufügen.“ Die Situation war immer bedrohlicher geworden, bis sein Vater sagte: „Bilal, hau ab.“

Integration kann funktionieren. Es tut mir in der Seele gut, dass i da a bissl hab mithelfen können. Bernhard Juchum

„Hier in Tirol sagt man, Unkraut vergeht nicht“, meint er. „Ich bin ein starker Mensch, aber ich habe auch schwache Momente, in denen ich gerne meine Mama umarmen möchte, mit meinem Papa Witze machen oder ihnen mitteilen, was ich geschafft habe.“ Inzwischen arbeitet er als IT-Spezialist bei der US-amerikanischen Softwarefirma Barracuda Networks in Innsbruck. Bernhard Juchum und eine weitere Helferin, Andrea Kuen – „Sie hat mich auch immer unterstützt“ –, sind seine „guardian angels“, seine Schutzengel. „Ich werde keine Chance verpassen, ihnen meinen Dank dafür zu zeigen. Ich wünsche jedem, der die Bereitschaft hat, etwas aus sich zu machen, Menschen wie sie.“