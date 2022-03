St. Johanner Festival artacts: Frische Sounds in der Alten Gerberei

St. Johann –Das feine Festival artacts in St. Johann eröffnet jedes Jahr den Reigen der österreichischen Events für avancierte Klänge abseits des Mainstreams. Der farbige US-amerikanische Dichter James Baldwin gab dieses Jahr das Motto vor: „In dieser Zeit, wie in jeder Zeit, ist das Unmögliche das Mindeste, das man verlangen kann.“

Am Freitag starteten die artacts mit einem „Blind Date“, wie der Tenorsaxofonist Jakob Gnigler den Auftritt des Quartetts GNYXE nannte. In dieser Formation hatten die Geigerin Irene Kepl, der Tubist Carl Ludwig Hübsch, die Schlagzeugerin Katharina Ernst und Gnigler noch nie musiziert und so legten sie es auch an. Ziemlich viel Klangsuche, nah am Geräusch. Das muss nicht laut sein. Nach einem zögerlichen Beginn mit viel Gekratze und Geknirsche fand das Quartett recht gut zusammen. Vor allem, wenn das Schlagzeug mitmischt, gewinnt das Ganze an Fahrt und pulsierender Dynamik.