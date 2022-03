Neun Wattener Pinguine reisen heute zurück in die Vergangenheit

Die Ex-HCI-Profis Daniel Frischmann (l.) und Fabian Nussbaumer kehren heute für das ÖEL-Finale in die Tiwag-Arena zurück.

Innsbruck – Wenn eine Wattener Mannschaft nach Innsbruck ausweichen muss, dann riecht dieser „Umzug“ stark nach einem freudigen Anlass. Jenen Schritt, den die Kicker der WSG Tirol seit dem Bundesliga-Aufstieg vollziehen, gingen nun auch die Eishockey-Spieler der Wattener Pinguine, die heute (17 Uhr) in der Tiwag-Arena im Rahmen des Final-Hinspiels der Österreichischen Eishockey-Liga auf Kapfenberg treffen.

Dabei war das größere Fassungsvermögen der HCI-Heimstätte gar nicht das Hauptmotiv hinter der Wattener Entscheidung, das Spiel nicht im eigenen „Wohnzimmer“ stattfinden zu lassen. Nur: Die Werkssportgemeinschaft hatte das Eis bereits abtauen lassen. Und damit kommt es für einige Pinguine zu einer Rückkehr an eine ehemalige Wirkungsstätte. Im Wattener Alpenstadion tummeln sich nämlich nicht weniger als neun Akteure, die auf Erstliga-Einsätze für den HCI zurückblicken dürfen.

„Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich noch einmal in meinem Leben ein Play-off-Spiel in der Tiwag-Arena absolvieren darf“, freut sich etwa Stürmer Daniel Frischmann auf eine ganz besondere Partie. Valentin Schennach blickt einer „coolen Geschichte“ entgegen und appelliert an die Anhänger des Innsbrucker Profi-Clubs: „Vielleicht kommen ja auch ein paar HCI-Fans.“ Torhüter Rene Huber, Pavel Soukharev, Fabian Nussbaumer, Martin Sturm, Christoph Hörtnagl, Markus Prock und Lukas Schwitzer haben ebenfalls eine hauptberufliche Vergangenheit im Haifischbecken.