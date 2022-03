Gottesdienst zum Commonwealth-Tag ohne Queen Elizabeth II.

Queen Elizabeth wird nicht am Commonwealth-Tag teilnehmen.

London – Ohne Anwesenheit der Queen wird in Großbritannien heute Montag der altehrwürdige Commonwealth-Tag gefeiert. Ausgerechnet im Jahr des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. (95) muss der zentrale Gottesdienst in der Westminster Abbey ohne die Monarchin stattfinden. Ihre Teilnahme war am Freitagabend kurzfristig und ohne Angaben näherer Gründe abgesagt worden. Sie wird von ihrem Sohn Prinz Charles (73) vertreten. Eine Botschaft wollte die Queen trotzdem übermitteln.