Hilfe für Ukraine, Wahlen und die Tirol Werbung: Das war „Tirol Live“

Die Gemeinderatswahlen, die Tiroler Hilfe für die Ukraine und die neue Chefin der Tirol Werbung ‒ das waren die drei Themen bei „Tirol Live" am Montag

📽️ Video | Karin Seiler in „Tirol Live”

Philipp Umek, Politologe der Universität Innsbruck, gab Einschätzungen zu den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Tirol in Tirol. Er erkennt dabei eine Professionalisierung in der Gemeindepolitik.