Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine in Innsbruck eingerichtet

Innsbruck – In Innsbruck ist im Haus Marillac in der Sennstraße 3 ein Ankunftszentrum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine eingerichtet worden. Dort finden Registrierung, Gesundheitscheck und die Unterkunftsverteilung statt. Derzeit sind rund 350 Menschen in Tirol untergebracht, berichtete das Land Tirol am Montag. 540 Menschen wurden bisher registriert, ein Teil reiste aber in Nachbarländer weiter.