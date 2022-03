"Wenn ich nur aufhören könnt'...": Vielen Sportstars fällt das Ende schwer

Michael Schumacher verließ im Oktober 2006 die Formel 1. Am 29. Juli 2009 kündigte er sein Comeback für Ferrari an, das vorerst nur am Veto der Ärzte scheiterte. Am 22. Dezember 2009 aber wurde schließlich der Vertragsabschluss beim damals neuen Mercedes-Werksteam verkündet. Der Deutsche fuhr noch drei Saisonen, schaffte es aber nur noch einmal als Dritter aufs Podest. Er gilt dennoch als Geburtshelfer des erfolgreichsten Teams der Gegenwart.