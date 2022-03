Unbekannter Täter schlug AfD-Bundestagsabgeordneten nieder

Bautzen – Im sächsischen Bautzen hat ein unbekannter Täter einen AfD-Bundestagsabgeordneten niedergeschlagen. Der 57-jährige Politiker sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nähere Angaben zur Identität des Abgeordneten machten die Beamten nicht. Der Politiker hatte den Angaben zufolge am Montagnachmittag in der Bautzener Innenstadt einen AfD-Infostand aufgebaut. Kurz darauf warfen zwei Männer eine Fahne an dem Stand um.