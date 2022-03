Freeride World Tour in Fieberbrunn: Ein risikoreiches Familientreffen

Ob auf zwei Brettern oder auf dem Snowboard – mit ihrem angeborenen Mut bezwangen die Freerider gestern beim World-Tour-Contest in Fieberbrunn den altehrwürdigen Wildseeloder. © Freeride World Tour

Von Daniel Lenninger

Entgeltliche Einschaltung

Fieberbrunn – Wo ist das Starthaus? Man musste schon die Augen etwas fester zusammenkneifen, um es an der Gipfelspitze des 2119 Meter hohen Wildseeloders erkennen zu können. Aber von dort wird doch keiner ...? Doch. Die weltbesten Freerider – Skifahrer und Snowboarder – sind auch im 13. Jahr in Folge nach Fieberbrunn gekommen, um gestern beim ersten der beiden Finals der Freeride World Tour ihre regelmäßig zum Besten gegebenen „Lines“ (Linien) und Sprünge in den Schnee zu zaubern. Vorausgesetzt, die Versuche, die Felsen im freien Gelände wie Slalomstangen aussehen zu lassen, enden nicht schmerzerfüllt. Und das alles bei einer Steilheit von bis zu 60 Grad.

Kaum war das Starthaus ausfindig gemacht worden, zog eine Nebelwolke auf. „20 Minuten Unterbrechung“, meldete die Crew rund um Sicherheitschef Markus Kogler, dessen erstklassige Kontakte in der vergangenen Saison zum actionreichen Besuch von Ex-Ski-Star Marcel Hirscher geführt hatten. Gestern schaute die deutsche Ski-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg vorbei und staunte nicht schlecht.

Keine Witterung der Welt kann einer Frohnatur wie Werni Stock die Laune verderben. „Ich bin definitiv nervös, motiviert und respektvoll gegenüber diesem Berg“, erklärte der ehemalige Air+Style-Teilnehmer aus Mayrhofen, der dank einer Wildcard erstmals in die atemberaubende Freeride-Welt eintauchen durfte, um vor seinem Snowboard-„Run“ auch noch ein „Sonnengebet“ anzukündigen. Der Nebel verschwand und Stock erreichte bei strahlendem Sonnenschein Platz sechs.

Nachdem der Vorarlberger Freeride-Sensationssieger Max Hitzig die Trophäe in die Höhe stemmen durfte, setzte es von beiden Seiten eine Sektdusche. © Freeride World Tour

Eine Heldengeschichte schrieb mit Max Hitzig ein anderer Wildcard-Profiteur. Der siegreiche Freeskier aus Vorarlberg avancierte bei seinem ersten World-Tour-Contest zur großen Sensation. „Das muss ich erst einmal verarbeiten“, atmete der 19-jährige Senkrechtstarter tief durch. Auch der mehrmalige Tour-Teilnehmer Tao Kreibich freute sich mit seinem Landsmann. „Er kann noch sehr viel erreichen“, nickte der Vorarlberger, der als Livestream-Co-Moderator fungierte. Im Allgemeinen erscheint ein Konkurrenzdenken in dieser Szene fremd. Vielmehr schwappte das Gefühl über, man befinde sich mitten in einem harmonischen Familientreffen. Eines, das – wie vertraglich fixierte wurde – auch in den nächsten fünf Jahren über die Bühne gehen wird.

Garmin Smartwatch oder Intersport-Gutscheine zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent