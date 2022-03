Regionsmarketing geht online: Pillerseetaler Betriebe präsentieren sich im Netz

Von Gewerbe über Handwerk, Dienstleistung und der Freizeitwirtschaft bis hin zu Gastronomie bzw. Hotellerie sowie Reisen bieten die Mitglieder eine große Auswahl an Produkten und Leistungen. Zudem bietet eine wachsende Zahl an Direktvermarktern heimische Produkte frisch auf den Tisch. Auf einer übersichtlichen, interaktiven Karte können die Mitglieder auf der Homepage des Regionsmarketings nach Branche und Standort selektiert sowie direkt kontaktiert werden.

„Es war uns wichtig, die Vielfalt der Betriebe übersichtlich und klar darzustellen sowie einen möglichst direkten Kontakt zu den Mitgliedern zu ermöglichen“, schildert Geschäftsstellen-Leiterin Fides Laiminger. Zudem wurden auch die Social-Media-Aktivitäten mittels einer Social Wall in den Webauftritt integriert.

Künftig sollen alle wichtigen Themen auf der Homepage abgebildet werden. Deshalb wurde die Seite modular aufgebaut und ist in allen Bereichen individuell erweiterbar. Die Umsetzung des Webauftrittes erfolgte ausschließlich durch heimische Firmen. Die in Fieberbrunn ansässige Klubarbeit.net hat für die technische Ausarbeitung, Programmierung und das Hosting gesorgt, WMP Martin Weigl aus St. Ulrich für die Konzeption sowie den Content und Denise Neumayer aus Fieberbrunn unterstützte das Projekt auf grafischer Seite. „Wir sind sehr stolz darauf, in der Region auch auf entsprechende Spezialisten im Digitalbereich zurückgreifen zu können, die mit vielen Ideen für einen rundum gelungenen und zukunftsorientierten Auftritt gesorgt haben“, freut sich Laiminger. (TT)