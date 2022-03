Warnstreiks an Deutschen Flughäfen: auch Wien-Flüge beeinträchtigt

Die Warnstreiks an deutschen Flughäfen gehen weiter. © imago

Frankfurt/München/Hamburg – Flugreisende müssen sich auch am Dienstag an mehreren deutschen Flughäfen auf Ausfälle und Verspätungen in Folge von Warnstreiks einstellen. Die Gewerkschaft Verdi weitet die Arbeitsniederlegungen des Luftsicherheitspersonals aus. Betroffen von Warnstreiks sind am Dienstag die beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München – aber auch Hamburg, Stuttgart sowie Karlsruhe/Baden-Baden. Davon sind auch zahlreiche Verbindungen nach Wien betroffen.

In der Früh waren bereits die Ankünfte aus Stuttgart, Hamburg und Frankfurt abgesagt, geht aus der Internet-Auskunft des Flughafens Wien hervor. Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit 25.000 Sicherheitskräfte, drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten wollen sich am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen.

In Hamburg fallen alle Flüge aus

Schon am Montag konnten nach Branchenangaben Zehntausende Reisende nicht fliegen, weil Passagier-, Personal- und Frachtkontrollen bestreikt wurden. Betroffen waren Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Hannover, Hamburg, Leipzig/Halle und Bremen. In der Folge kam es auch an anderen Flughäfen zu Ausfällen.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat allen Passagieren, die an Deutschlands größtem Airport einsteigen wollten, geraten, nicht zum Flughafen zu kommen. Lediglich Transitreisende sollen abgefertigt werden. In Hamburg fallen die Warnstreiks noch mitten in die Frühjahrsferien. Die Flughafengesellschaft der Hansestadt empfahl wie andere Airportbetreiber den Reisenden, sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren.

In Hamburg fallen am Dienstag alle Abflüge aus. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle 87 Abflüge gestrichen, die heute für Hamburg geplant waren", teilte der Hamburg Airport am Dienstagmorgen mit. Die Sicherheitskontrollen für die Passagiere seien ganztägig geschlossen, daher fänden keine Abflüge statt. Alle Fluggäste, die am Dienstag von Hamburg aus starten wollten, wurden gebeten, nicht zum Flughafen zu kommen und Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen.