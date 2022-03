ORF-Journalist Krisai bleibt in Moskau: „Kreml will Narrativ kontrollieren"

Moskau/Wien – Während in der Ukraine der Krieg tobt, sehen sich Journalistinnen und Journalisten in Russland einem neuen Mediengesetz gegenüber, das eine unabhängige Berichterstattung geradezu unmöglich macht. Erst kürzlich haben UN-Experten davon gesprochen, dass das Gesetz "eine totale Informationssperre über den Krieg" bedeute. ORF-Korrespondent Paul Krisai, der aus Moskau berichtet, spricht im APA-Interview über die Folgen der Einschränkungen sowie mögliche Perspektiven.

Paul Krisai: Das Gesetz hat weitreichende Folgen - für alle Menschen in Russland, und auch für uns ausländische Journalistinnen und Journalisten. Das Gesetz betrifft drei Bereiche: Es ist verboten, Sanktionen gegen Russland zu fordern, zu Protesten aufzurufen, und angebliche Falschmeldungen über die russischen Streitkräfte zu verbreiten. Die Konsequenz, die das ORF-Büro Moskau aus diesem Gesetz zieht, ist klar: Die Berichterstattung über das militärische Geschehen übernehmen künftig die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine und in der Redaktion in Wien. Wir berichten weiterhin aus Russland über die russische Seite der Ereignisse: Zum Beispiel über die Politik des Kremls, die wirtschaftliche Lage, die Auswirkungen der Sanktionen auf den Alltag der Menschen, über gesellschaftliche Themen und über die Stimmung in der Bevölkerung.