Tiroler Physiker können Quanten-Dunkelzustände kontrollieren

Ein Team um den Erstautor der Publikation, Max Zanner, und Gerhard Kirchmair vom Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck und dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat zusammen mit finnischen Kollegen supraleitende Quantenbits an Mikrowellenleiter gekoppelt. Unter Qubits versteht man die kleinsten Informationseinheiten, in denen man sich quantenphysikalische Zustände wie Verschränkung oder Überlagerung (Superposition) zunutze macht. Letztere erlaubt es den Bits beim Rechnen in Quantencomputern mehrere Zustände gleichzeitig einzunehmen, im Zustand der Verschränkung kann Information etwa ohne Verzögerung auch über größere Distanzen ausgetauscht werden.

Allerdings lässt sich der Dunkelzustand über den "hellen" Wellenleiter in der Regel nicht auslesen oder manipulieren. Die Forscher aus Tirol und Finnland haben nun aber zwei zusätzliche Kontrollleitungen in den Aufbau eingefügt. Legt man an beiden Zugängen zum Wellenleiter ein genau abgestimmtes Signal an, "kann man den Dunkelzustand kontrolliert ansprechen und letztendlich gezielt manipulieren", erklärte Kirchmair.

Solche Zustände seien vor allem im Zusammenhang mit Quantencomputern interessant. Hier gibt es mittlerweile Systeme in denen beispielsweise mit 100 Qubits gerechnet werden kann. Will man die Rechenleistung aber weiter verbessern, gilt es mehrere solche Blöcke miteinander zu verbinden. Das ist aber in der Quantenwelt nicht so einfach. "Unser System wäre dafür aber gut geeignet, weil es einerseits gut Quanteninformation speichern kann und andererseits gut an den Wellenleiter ankoppelt, mit dem Quanteninformation übertragen werden kann", sagte Kirchmair, der auch in der Grundlagenforschung viele Anwendungen sieht. Mit dem Innsbrucker Ansatz und den Konsequenzen daraus beschäftigt sich auch ein Perspektivenartikel in Nature Physics von Ana Asenjo-Garcia und Stuart J. Masson von der Columbia University in New York (USA). (APA)