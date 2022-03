ÖFB-Team mit vielen Rückkehrern, aber ohne Schöpf ins WM-Play-off

Wien – Franco Foda verzichtet in seinem Kader für das Halbfinale des WM-Play-offs am Donnerstag in einer Woche (24. März, 20.45 Uhr/live ORF 1) in Cardiff gegen Wales auf einige arrivierte Kräfte. Neben Stefan Ilsanker und dem Ötztaler Alessandro Schöpf stehen etwa auch die Angreifer Ercan Kara und Karim Onisiwo nicht im 24-köpfigen Aufgebot, das Österreichs Fußball-Teamchef am Dienstag bekanntgegeben hat. Die Youngsters Yusuf Demir und Junior Adamu finden sich ebenfalls nur auf der Abrufliste.