Eindringliche Warnung: Hohe Waldbrandgefahr auch in Tirol

Der große Waldbrand in Pinswang hielt am Wochenende die Feuerwehren in Atem.

Innsbruck, Wien – Rund 35 Hektar Wald standen am Wochenende im Außerfern in Flammen. Noch am Dienstag waren die Feuerwehren in Pinswang im Einsatz, um die Glutnester zu löschen. Auch in Niederösterreich und Kärnten brachen in den vergangenen Tagen Waldbrände aus.