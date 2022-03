Verstößt das ORF-Gesetz gegen die Verfassung?

Wien – Der Einfluss der Politik auf den ORF zeigt sich besonders krass immer dann, wenn wichtige Posten in Österreichs öffentlich-rechtlichem Großsender zu vergeben sind. Bald ist es wieder so weit: Der Stiftungsrat, als eine Art Aufsichtsrat des Unternehmens, bekommt einen neuen Vorsitzenden. Der seinerzeit von der FPÖ eingesetzte Ex-Vizekanzler Norbert Steger leitet morgen seine letzte Stiftungsratssitzung. Am 19. Mai konstituiert sich das Gremium neu und wählt einen Chef für vier Jahre.