Ab April gibt es nur noch zehn Corona-Gratistests

Wien – Der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) wollte vom Prinzip her an der Teststrategie festhalten, sein Regierungskollege, Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), erteilte am Sonntag den Gratistests eine Absage. Herausgekommen ist nun ein Kompromiss. Ab April gibt es nur noch fünf kostenlose PCR-Tests und fünf kostenlose Antigentests pro Monat. Menschen in Pflege- und Altenheimen sowie symptomatische Personen sollen die Möglichkeit bekommen, sich öfter testen zu lassen. Rauch zeigte sich am Dienstag zufrieden über den „guten Kompromiss“. Wie es mit den Schultests weitergeht, ist noch offen.