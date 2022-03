Baustart für neue Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Kitzbühel

Derzeit ist das Rote Kreuz mit der Bezirksstelle und der Ortsstelle Kitzbühel neben der Feuerwehr in Kitzbühel angesiedelt. Dort platzt man allerdings schon seit Jahren aus allen Nähten. Es finden derzeit nicht einmal alle Fahrzeuge in der Garage Platz. Nach langer Suche wurde man an der Brixentaler Straße neben dem Eurotours-Gebäude fündig. Diese Fläche gehört der Stadt Kitzbühel und bereits im Oktober 2018 gab der Gemeinderat grünes Licht für das Projekt.

Das neue Gebäude soll zur Straße hin nur mit dem Erdgeschoß sichtbar sein, dank der Hanglage werden die Garagen dann darunter angesiedelt. In der Bezirksstelle sollen dann nicht nur alle Fahrzeuge wieder ordnungsgemäß Platz haben, sondern auch viel mehr Raum geschaffen werden, von neuen Büros über Schulungsräume bis hin zu einem Lager. „Wir haben hier nichts Luxuriöses geplant, es ist ein wirklich zweckmäßiges Gebäude ohne irgendwelche Extras“, schildert Gschnaller. Durch die Verzögerungen kam es auch zu einem Anstieg bei den Baukosten. Ursprünglich ging man beim Roten Kreuz Kitzbühel von Baukosten in der Höhe von vier Millionen Euro aus. „Diese Kosten werden so nicht mehr zu halten sein, inzwischen rechnen wir mit fünf Millionen Euro“, erklärt Gschnaller und betont weiter: „Diese Kosten müssen wir auch einhalten, sonst müssen wir am Gebäude Grundlegendes ändern, und das wäre nicht möglich, da es ja wirklich auf das Minimum geplant ist.“ Die Bezirksstelle könnte zwar nach oben erweitert werden, damit der Bedarf auch in Zukunft gedeckt werden kann. Verkleinert könnte sie aber nicht mehr werden, wenn sie auch die notwendige Funktion erbringen soll.