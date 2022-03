Kriechmayr gewann die letzte Abfahrt, Kilde eroberte zweite Kristallkugel

Courchevel – Mit Aleksander Aamodt Kilde hat Norwegen erstmals seit Kjetil Jansrud 2015 wieder einen Gewinner der Abfahrtswertung im alpinen Ski-Weltcup. Kilde rettete beim letzten Rennen in Courchevel als Vierter 13 Punkte von seinem Polster auf Beat Feuz. Der Olympiasieger aus der Schweiz belegte am Mittwoch den dritten Platz. Es gewann Vincent Kriechmayr, für den es der zweite Saisonsieg nach Wengen war. Der Oberösterreicher verhinderte auch den ersten Abfahrtssieg von Marco Odermatt.

Aus Kriechmayrs Sicht bekam eine für ihn durchwachsene Saison noch einen späten Höhepunkt. Bei den Olympischen Spielen in Yanqing lief es für den 30-Jährigen nicht nach Wunsch, er kehrte ohne Medaille zurück. Immerhin hat der Doppel-Weltmeister als einziger Österreicher bisher in dieser Saison zwei Rennen gewonnen.

"Die Saison war nicht ganz das, was ich erwartet habe nach der letzten. Ich habe versucht, heute alles reinzulegen, was ich drauf habe. Das ist mir sehr gut gelungen", kommentierte Kriechmayr seinen insgesamt elften Sieg im Weltcup. "Letzte Saison habe ich doch eine Kugel geholt, habe Medaillen holen dürfen bei einer Weltmeisterschaft. Natürlich setzt man sich dann ein bisschen andere Ziele. Es wird einem nichts geschenkt."

Mayer verpasste mit einer Schrecksekunde eine bessere Platzierung und damit Platz drei in der Disziplinwertung. "Schade Marmelade", sagte der Kärntner im Ziel. "Es war jetzt nicht gefährlich in dem Sinn, aber es war einfach ein blöder Fehler, der natürlich sehr viel Zeit gekostet hat. Ich hätte gerne noch mitgekämpft, aber mit so einem Fehler..." Für Hemetsberger war es "ein perfekter Abschluss". "Ich habe gekämpft wie ein Löwe heute mit allem, was ich gehabt habe. Der weiche Untergrund, besser gesagt das Nasse ist brutal schwer zum Skifahren." Die Saison sei für ihn "superobermegageil" verlaufen.